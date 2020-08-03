У Казахстані заарештували колишнього віцеміністра охорони здоров'я

У Казахстані заарештували колишнього віцеміністра охорони здоров'я

Укрінформ
У Казахстані затримали колишнього віцеміністра охорони здоров’я Республіки Олжаса Абішева.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kazinform.

Комітет з питань фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів Казахстану підтвердив факт затримання Абішева.

Колишнього урядовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Наразі проводяться слідчі дії.

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Нагадаємо: Олжас Абішев був призначений віцеміністром охорони здоров’я Республіки Казахстан 2018 року.

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