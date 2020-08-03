У Казахстані заарештували колишнього віцеміністра охорони здоров'я
Укрінформ
У Казахстані затримали колишнього віцеміністра охорони здоров’я Республіки Олжаса Абішева.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kazinform.
Комітет з питань фінансового моніторингу при Міністерстві фінансів Казахстану підтвердив факт затримання Абішева.
Колишнього урядовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Наразі проводяться слідчі дії.
Нагадаємо: Олжас Абішев був призначений віцеміністром охорони здоров’я Республіки Казахстан 2018 року.