Понад чверть населення Німеччини має мігрантське коріння

Кожен четвертий мешканець Німеччини є іммігрантом або нащадком приїжджих з інших країн.

Такі дані, як повідомляє кореспондент Укрінформу, оприлюднило Федеральне статистичне бюро ФРН.

«21,2 мільйона людей у ​​Німеччині, або 26% населення, мали станом на 2019 рік міграційне походження», - підрахували статистики.

Майже дві третини (65%) цих людей з міграційним - це іммігранти та їхні нащадки з інших європейських країн; 22% - з Азії; 5% відсотків походять з Африки; 3% - з Північної, Центральної та Південної Америки, а також з Австралії.

Найважливішими країнами походження залишаються Туреччина (13%), Польща (11%) та Російська Федерація (7%).

Населення ФРН становить близько 81,5 млн осіб.