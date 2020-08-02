У німецькому Гамбурзі ввели частковий "сухий закон"

В одному з найбільших міст Німеччини - Гамбурзі - цими вихідними почала діяти заборона на продаж алкоголю на винос у нічні години.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За рішенням міської влади, забороняється продаж алкоголю на вихідних від 20:00 до 06:00.

Це зроблено після кількох сутичок п’яної молоді з поліцією, які сталися нещодавно. За твердженнями представників правоохоронних структур, ніч з п’ятниці на суботу пройшла набагато спокійніше, ніж попередні вихідні, коли тисячі людей, переважно молодих, «святкували» у нічні часи, протестуючи проти карантинних обмежень – без масок та дотримання дистанції.

Опитування, проведене після таких сутичок у Штутгарті та Франкфурті показало, що 66% німців підтримують заборону на алкоголь у громадських місцях.

У Німеччині в суботу було зафіксовано рекордне за останні місяці зростання кількості нових випадків COVID-19 – 955. Однак лише місяць тому добовий приріст становив 300-500 випадків.