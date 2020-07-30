Кремль порадив російським ЗМІ ставитися з "низьким ступенем довіри" до YouTube

У зв'язку з блокуванням YouTube-каналу російської телекомпанії "Царьград-ТВ" речник президента РФ Дмитро Пєсков порадив російським ЗМІ ставитися до YouTube "з низьким ступенем довіри".

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Будь-яка західна платформа - це приватна платформа, яка може вас викинути за шкірку разом з вашим аккаунтом в будь-яку секунду. Ніяких правил тут немає, ні гарантій, ні правил. І саме як до ресурсу з низьким ступенем довіри треба до всіх цих ресурсів і ставитися", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося у вівторок, YouTube-аккаунт телеканалу "Царьград ТВ", який належить російському бізнесменові Костянтину Малофєєву, був заблокований у зв'язку з порушенням законодавства про санкції і правил торгівлі.

"Царьград ТВ" - інтернет-телеканал, заснований у 2015 році Малофєєвим. Позиціонує себе як "перший російський консервативний інформаційно-аналітичний телеканал".

Російський бізнесмен Костянтин Малофєєв одним з перших росіян потрапив до західних санкційних списків. Йому приписують "заслуги" по анексії Росією Криму, його колишні співробітники Ігор Гіркін і Олександр Бородай відігравали велику роль у розгортанні конфлікту на українському Донбасі. Сам Малафєєв не приховував, що організовував фінансування гібридної російської агресії в Криму і на Донбасі.