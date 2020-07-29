Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 17 мільйонів
Укрінформ
Загальна кількість випадків захворювання хворобою COVID-19 у світі зросла до 17 007 350.
Про це повідомляє Worldometer.
Згідно з даними ресурсу, загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії у світі наразі становить 665 714.
Одужало від недуги уже 10 534 682.
Лідерами за кількістю підтверджених випадків захворювання серед країн світу залишаються США (4 519 017), Бразилія (2 484 649), Індія (1 582 581) та Російська Федерація (828 990).