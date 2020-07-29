У світі зареєстрували 16,8 мільйона випадків коронавірусу
Укрінформ
Станом на ранок 29 липня в світі зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема за ніч було зареєстровано 9 739 нових випадків, з них більше 7 тисяч в Мексиці і більше тисячі в Болівії.
Також за нову добу померли 995 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 854.
У США на сьогодні зареєстровано 4 498 343 випадку, у Бразилії 2 484 649, а в Індії-1 532 135.