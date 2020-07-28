В.о. президента Болівії одужала від COVID-19

Виконуюча обов’язки президента Болівії Жанін Аньєс повідомила, що вже вилікувалася від COVID-19.

Про це вона повідомила у Twitter.

«Дякую від усього серця за любов та підтримку під час моєї коронавірусної хвороби. Мене виписали і я повертаюся до нормальної роботи. Прояви прихильності давали мені сили продовжувати рухатись. Болівійці - велика родина. Ми рухатимемося вперед», - написала Жанін Аньєс.

Аньєс 10 липня заявила, що її тест на COVID-19 показав позитивний результат. Тоді вона сказала, що продовжить працювати, перебуваючи в самоізоляції.

Раніше захворювання було підтверджено у міністра охорони здоров’я Болівії Ейді Рокі, міністра при президенті Єрко Нуньєса і міністра гірничорудної та металургійної промисловості Хорхе Оропеса. Нуньєс був госпіталізований, інші лікуються вдома.

Загалом же у Болівії станом на 28 липня підтверджено більше 68 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 2,5 тисячі летальних.

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У світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 16 650 48 осіб. При цьому 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (4 433 410). Кількість померлих – 150 444, одужали – 2 136 603 особи.

На другому місці Бразилія – 2 446 397 (87 737 осіб померли й 1 667 667 одужали). На третьому місті Індія із 1 484 136 хворими (33 461 смерть від COVID-19 та 954 004 особи, що одужали).