Російський правозахисник: Протести у Хабаровську - наслідок політичної кризи

Протести проти арешту губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, які тривають уже третій тиждень, є наслідком політичної кризи в Росії.

Таку думку висловив російський політик і правозахисник Лев Шлосберг у програмі «Насправді: Росія» на телеканалі «ДОМ».

«Я думаю, що події в Хабаровську - це не наслідок якихось конкретних збігів. Це наслідок дуже серйозної ситуації, яку не можна назвати інакше, як політична криза в Росії», - зазначив він.

Російський політик заявив, що президент РФ Володимир Путін, внісши поправки до конституції Росії, повністю змінив усю систему російської державної влади.

«За великим рахунком у нас змінився суспільно-політичний лад. Нова конституція - це юридичне оформлення Путіним тих фактичних політичних, економічних і суспільних відносин, які склалися при ньому в Росії. Тобто право писане йшло за звичаєм неписаним. Це не конституція 1993 року, це нова конституція. У цій конституції, в цьому політичному устрої немає і не може бути ніяких політично самостійних губернаторів. У Хабаровському краї в силу явної кризи кадрової політики адміністрації президента сталося законне, чесне і щире обрання іншої людини на посаду глави регіону. Не тієї людини, яку запропонував Путін. Пенсійна реформа й усі інші знущання з людей в цьому випадку мають абсолютно другорядне значення, тому що це загальна частина політичної кризи в країні», - сказав він.

Шлосберг вважає, що зараз Хабаровський край став точкою народного протесту і фактично громадянським мирним повстанням проти свавілля і насильства Кремля як центру влади в Росії.

Лев Шлосберг - російський політик, правозахисник, журналіст, депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблоко».

Як повідомляв Укрінформ, у Хабаровську в суботу, 25 липня, відбулася нова несанкціонована акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. В акції взяли участь кілька десятків тисяч осіб - за оцінкою російських ЗМІ, приблизно на третину більше, ніж під час попередніх суботніх акцій, 18 і 11 липня, які були названі наймасовішими в історії Хабаровська (тоді за приблизними підрахунками учасників було близько 50 тисяч).

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Повідомлялося також, що акції протесту на підтримку Сергія Фургала 25 липня пройшли у Владивостоці, Южно-Сахалінську, а також Комсомольську-на-Амурі.

9 липня в Хабаровську було затримано губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували. З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

20 липня президент РФ Путін підписав указ про відсторонення Фургала з посади губернатора «у зв'язку з втратою довіри». Тимчасово виконуючим обов'язки глави краю був призначений інший діяч ЛДПР Михайло Дегтярьов.