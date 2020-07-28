Сербія планує збільшити парк військової авіації на тлі напруженості на Балканах

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна посилить свої збройні сили і прагне закупити більше військових літаків в умовах наростаючої напруженості на Балканах.

Про це повідомляє AP із посиланням на сербського президента.

«За словами Вучича, були зроблені «певні ініціативи» з купівлі парку винищувачів-бомбардувальників. При цьому він звинуватив США та інші західні країни в озброєнні сусідів Сербії і її колишньої провінції Косово», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Вучич наголослив, що американці, турки та німці «піклуються про свою улюблену дитину», тобто про частково визнану державу Косово. Президент Сербії, зокрема, зазначив, що США нещодавно поставили косовським силовикам ряд нової бронетехніки.

Під час відвідин танкової бригади сербської армії Вучич заявив, що його країна не може конкурувати з «пожертвуваннями НАТО» своїм сусідам, коли мова заходить про озброєння, а тому повинна «робити це сама».

Вучич не уточнив, які саме військові літаки Сербія планує закупити, але проурядові ЗМІ повідомили, що його уряд офіційно запросив у США поставку 20 винищувачів-бомбардувальників. Вашингтон поки не відповів на запит Белграда. Зазначається, що в разі відмови Сербія, найімовірніше, закупить російський штурмовик Су-25.

Сербія, яка претендує на військовий нейтралітет та прагне вступити до ЄС, нещодавно отримала від Росії складну зенітну систему, а також винищувачі, ударні вертольоти і бронетехніку. А від КНР сербська сторона отримала партію військових безпілотників.

Американські офіційні особи в минулому неодноразово відкрито говорили про введення санкцій проти Сербії, якщо Москва направить в цю країну більше озброєнь, особливо тих, які можуть поставити під загрозу безпеку сусідніх держав-членів НАТО.