У Киргизстані 30 липня оголосять днем жалоби за померлими від COVID-19

Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем національної жалоби за померлими від коронавірусної інфекції.

Про це президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков повідомив в інтерв'ю «Біринчі радіо».

«30 липня буде оголошено Днем національної жалоби по всій країні. Буде видано відповідний указ», - зазначив Жеенбеков.

Він ще раз висловив співчуття сім'ям померлих.

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«Труднощі й непоправні втрати кожного киргизстанця відлунюють у моєму серці. Я хотів би побажати витримки всім моїм співвітчизникам, які пережили втрати. Нехай земля буде пухом для всіх, хто став жертвою пандемії», — підкреслив президент Киргизстану.

За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки COVID-19, померли 1249 осіб, одужали 19 203.