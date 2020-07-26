У Киргизстані 30 липня оголосять днем жалоби за померлими від COVID-19
Укрінформ
Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем національної жалоби за померлими від коронавірусної інфекції.
Про це президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков повідомив в інтерв'ю «Біринчі радіо».
«30 липня буде оголошено Днем національної жалоби по всій країні. Буде видано відповідний указ», - зазначив Жеенбеков.
Він ще раз висловив співчуття сім'ям померлих.
«Труднощі й непоправні втрати кожного киргизстанця відлунюють у моєму серці. Я хотів би побажати витримки всім моїм співвітчизникам, які пережили втрати. Нехай земля буде пухом для всіх, хто став жертвою пандемії», — підкреслив президент Киргизстану.
За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки COVID-19, померли 1249 осіб, одужали 19 203.