У глави МОЗ Киргизстану виявили коронавірус
Про це повідомила начальник управління охорони громадського здоров'я МОЗ Киргизстану Айнура Акматова, інформує Радіо Азаттик.
За її словами, в одного із заступників міністра - Нурболота Усенбаєва - виявлено коронавірусну інфекцію.
«У міністра результати ПЛР-аналізи негативні. Йому поставлено діагноз - пневмонія. Стан у них задовільний, оцінюється як середньої тяжкості, вони отримують відповідне лікування», - сказала Акматова.
Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Киргизстані сягає 9 358. З лікарень виписано 3 314 пацієнтів після лікування від COVID-19, померли 122. Від пневмонії з березня у Киргизстані померли 350 осіб.
Як раніше повідомляло видання, 10 липня через імовірну пневмонію помер головний санітарний лікар Алматинської області Кайрат Баймухамбетов.
Одночасно з епідемією коронавірусу в країні спостерігається різке зростання захворюваності на пневмонію. Віднедавна пневмонію кваліфікують як «імовірний випадок коронавірусної інфекції».
Фото: elgezit.kg