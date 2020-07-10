У глави МОЗ Киргизстану виявили коронавірус

У міністра охорони здоров'я Киргизстану Сабіржана Абдикарімова виявлено ​​позалікарняну пневмонію.

Про це повідомила начальник управління охорони громадського здоров'я МОЗ Киргизстану Айнура Акматова, інформує Радіо Азаттик.

За її словами, в одного із заступників міністра - Нурболота Усенбаєва - виявлено ​​коронавірусну інфекцію.

«У міністра результати ПЛР-аналізи негативні. Йому поставлено діагноз - пневмонія. Стан у них задовільний, оцінюється як середньої тяжкості, вони отримують відповідне лікування», - сказала Акматова.

Загальна кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у Киргизстані сягає 9 358. З лікарень виписано 3 314 пацієнтів після лікування від COVID-19, померли 122. Від пневмонії з березня у Киргизстані померли 350 осіб.

Як раніше повідомляло видання, 10 липня через імовірну пневмонію помер головний санітарний лікар Алматинської області Кайрат Баймухамбетов.

Одночасно з епідемією коронавірусу в країні спостерігається різке зростання захворюваності на пневмонію. Віднедавна пневмонію кваліфікують як «імовірний випадок коронавірусної інфекції».

Фото: elgezit.kg