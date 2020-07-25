Туреччина нарощує військову присутність у Сирії

Туреччина посилює свою військову присутність в Сирії: чергова колона з 35 бронемашин та вантажних автомобілів прибула до Ідлібу.

Про це повідомляє Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

«Нова колона прослідувала через контрольний пункт Кафр Лосін, на північ від Ідлібу. Вона складається з 35 бронемашин та вантажних автомобілів, що перевозять логістичне обладнання», - йдеться у повідомленні.

Анкара активно нарощувала свою присутність після досягнення домовленостей про припинення вогню.

«Кількість військових машин, що в'їхали на територію Сирії з моменту початку нового припинення вогню, досягла 4990, не враховуючи тисяч турецьких військовослужбовців», - зазначили у SOHR.

За даними організації, загалом в «зону деескалації» з 2 лютог оприбули 8255 вантажівок та військових машин, які перевозили танки, БМП, БТР, мобільні куленепробивні пункти охорони і військові радари. Зараз в Ідлібі та Алеппо було розміщено понад 11,5 тисяч військовослужбовців ЗС Туреччини.

Як повідомлялося, на початку березня за результатами переговорів президентів Туреччини та РФ, які відбулися в Москві, було підписано додатковий протокол, за яким з 00.01 6 березня 2020 року запроваджено режим припинення вогню.

Фото: www.syriahr.com