Експрем'єр Монголії отримав п'ять років в'язниці за корупцію - ЗМІ

Колишній глава уряду Монголії Санжийн Баяр засуджений на п'ять років тюремного ув'язнення за зловживання посадовим становищем.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Колишній прем'єр-міністр Монголії Санжийн Баяр визнаний винним у корупції і засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення за зловживання посадовими повноваженнями при прийнятті інвестиційної угоди щодо проєкту родовища Oyu Tolgoi. Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду району Баянзурх в Улан-Баторі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Баяр був прем'єр-міністром Монголії у 2007-2009 рр. 2009 року він уклав інвестиційну угоду на розробку мідно-золотого родовища Oyu Tolgoi з англо-австралійської гірничодобувною компанією Rio Tinto Group.

Читайте також: ФБР арештувало спікера Конгресу в Огайо за масштабну корупцію

Наприкінці жовтня 2009 року Баяр був госпіталізований через проблеми з печінкою, спричинені вірусом гепатиту C. 27 жовтня він подав прохання про відставку за станом здоров'я, і через день парламент затвердив її.

У березні 2017 року експрем'єр був призначений послом Монголії у Великій Британії.