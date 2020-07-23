ФБР арештувало спікера Конгресу в Огайо за масштабну корупцію
Про це 22 липня повідомив американський телеканал NBC News.
"Впливовий спікер Палати представників місцевого Конгресу в штаті Огайо та чотири його поплічники були заарештовані в вівторок федералами у справі про хабарництво в розмірі $60 млн, пов’язане із фінансуванням двох атомних електростанцій в Огайо коштами платників податків", - зазначається в повідомленні.
Як заявив у цьому зв'язку прокурор штату Девід Девіллерс, правоохоронні органи виявили "наймасштабнішу схему хабарництва", яка коли-небудь діяла в Огайо.
Спікер Хаусхолдер був однією з ключових фігур у виділенні фінансової допомоги атомним електростанціям, що обумовило додаткову абонентську плату для споживачів електроенергії. Загалом, АЕС отримували понад $150 млн на рік, і схема мала діяти до 2026 року.
ФБР проводило розслідування впродовж двох років, у результаті чого слідчі отримали, в тому числі, доступ до обміну електронними листами та текстовими повідомленнями.
Хаусхолдер представляє в конгресі штату Республіканську партію. Це його не перший термін на посаді спікера в Палаті представників штату.