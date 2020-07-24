Протести в Ізраїлі: біля резиденції Нетаньягу затримали пів сотні людей

В Ізраїлі затримано 55 учасників акції протесту біля резиденції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в Єрусалимі.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"До кінця протестів 55 осіб були заарештовані за порушення громадського порядку і напади на співробітників поліції", - йдеться у повідомленні.

20 заарештованих доставлені до магістратського суду Єрусалима. З них поліція попросила звільнити 19 осіб.

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Акція протесту в четвер була погоджена з поліцією, до 23 години поліцейські в основному спостерігали за демонстрантами. Однак коли прийшов час згортати акцію за міськими правилами, учасники протесту почали збиратися в одній центральній зоні. Поліція попередила їх, що тепер демонстрація вважається незаконною. Учасники акції намагалися переміститися до найближчого парку, але поліція їх витіснила, залишивши лише один доступний вихід на віддалі від резиденції. Після цього почалися заворушення й арешти.

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Як відомо, акції в Єрусалимі у резиденції Нетаньягу не припиняються з середини липня, оскільки демонстранти вимагають відставки уряду на тлі коронавірусної кризи.

Фото: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST