В Ізраїлі затримали пів сотні протестувальників на акції проти Нетаньягу
Про це повідомляє Times of Israel.
«Поліція заявила про незначні травми в одного офіцера й затримання 50 протестувальників», - йдеться у повідомленні.
המפגינים בבלפור פורצים בכח את המחסומים לכיוון המעון. השוטרים במקום נאבקים למנוע מעבר. טירוף pic.twitter.com/guR9BEqdU3— יובל שגב | Yuval Segev (@Segev_Yuval) July 14, 2020
Як заявляє газета, у вівторок ввечері біля резиденції прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу зібралися тисячі людей та закликали главу уряду піти у відставку на тлі слухань у суді його справи за звинуваченнями у корупції.
Також демонстрації відбулися й в інших ізраїльських містах.
Після завершення акції сотні протестувальників рушили до центру Єрусалима, вигукуючи гасла проти Нетаньягу й блокуючи дороги. Саме тоді правоохоронці задіяли водомети й почали затримувати порушників громадського порядку.
Як повідомлялося, у січні генеральний прокурор Ізраїлю передав до суду обвинувальний акт щодо прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу за шахрайство, зловживання довірою та хабарництво в трьох окремих корупційних справах. Слухання по суті справи розпочалися 24 травня.
Фото: Yonatan sindel / FLASH90