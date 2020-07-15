В Ізраїлі затримали пів сотні протестувальників на акції проти Нетаньягу

Поліція Ізраїлю затримала 50 людей на протесті проти прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, чия справа за звинуваченнями в корупції нині слухається у суді.

Про це повідомляє Times of Israel.

«Поліція заявила про незначні травми в одного офіцера й затримання 50 протестувальників», - йдеться у повідомленні.

המפגינים בבלפור פורצים בכח את המחסומים לכיוון המעון. השוטרים במקום נאבקים למנוע מעבר. טירוף pic.twitter.com/guR9BEqdU3 — יובל שגב | Yuval Segev (@Segev_Yuval) July 14, 2020

Як заявляє газета, у вівторок ввечері біля резиденції прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу зібралися тисячі людей та закликали главу уряду піти у відставку на тлі слухань у суді його справи за звинуваченнями у корупції.

Також демонстрації відбулися й в інших ізраїльських містах.

Після завершення акції сотні протестувальників рушили до центру Єрусалима, вигукуючи гасла проти Нетаньягу й блокуючи дороги. Саме тоді правоохоронці задіяли водомети й почали затримувати порушників громадського порядку.

Як повідомлялося, у січні генеральний прокурор Ізраїлю передав до суду обвинувальний акт щодо прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу за шахрайство, зловживання довірою та хабарництво в трьох окремих корупційних справах. Слухання по суті справи розпочалися 24 травня.

Фото: Yonatan sindel / FLASH90