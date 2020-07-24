У світі зафіксували понад 15,6 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 24 липня у світі зафіксували 15 654 649 випадків коронавірусу, зокрема 9 535 641 особа одужала та 636 479 померли.

Про це свідчать дані Worldometer.

За сьогодні зафіксовано вже 12 662 нових випадки коронавірусу, зокрема 8 438 у Мексиці (370 712 загалом), 1 687 у Казахстані (78 486 загалом) і 1 117 у Болівії (65 252 загалом).

З 813 нових летальних випадків 718 припадають на Мексику і 79 - на Болівію.

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Наразі у США зафіксовано 4 169 991 випадок коронавірусу, в Бразилії 2 289 951, в Індії 1 288 130.