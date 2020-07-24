В Ірані вже понад 15 тисяч загиблих від COVID-19

Кількість загиблих від коронавірусу (COVID-19) в Ірані за минулу добу зросла на 221 до 15 074 осіб.

Про це повідомляє IRNA з посиланням на речницю МОЗ Сіму Садат Ларі.

"За минулі 24 години в Ірані загинула 221 особа від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Ларі додала, що загальна кількість летальних випадків в країні становить 15 074.

Зазначається, що за минулу добу в країні виявили 2 621 нових випадків захворювання на COVID-19.

За словами речниці, наразі коронавірус в Ірані підтверджено у 284 034 осіб, з яких вже 247 230 людей вилікували й залишили лікарні.

Станом на середину дня 23 липня у світі підтверджено 15 415 727 мільйонів інфікувань COVID-19, із яких 631 164 – летальні. А 9 391 750 людей уже встигли вилікуватися від COVID-19.

Фото: alarabiya.net