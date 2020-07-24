Республіканці скасували з'їзд у Флориді, на якому Трамп мав стати номінантом на вибори

Дональд Трамп повідомив про скасування масштабного зібрання (конвенції) республіканців у серпні в місті Джексонвілль (Флорида), де очікувалося його оголошення в якості офіційного номінанта від партії на виборах президента США.

Про це він заявив у четвер під час брифінгу в Білому домі, пояснивши рішення пандемією коронавірусу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я подивився на своїх членів команди й сказав, що час для проведення цієї події неправильний", - зауважив глава Білого дому.

Трамп ще раз підкреслив, що проводити масштабну конвенцію у серпні – неправильно.

При цьому президент зауважив, що формальні дії щодо оголошення його номінантом проходитимуть в Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Нагадаємо: минулого тижня в Білому домі заявляли, що попри рекордні показники захворюваності на COVID-19 у Флориді, керівництво Республіканської партії прийняло рішення скликати конвенцію у серпні в місті Джексонвілль.

Фото: Білий Дім