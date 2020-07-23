Байден назвав Трампа першим президентом-расистом у США

Головний конкурент президента США Дональда Трампа на майбутніх виборах Джо Байден назвав його першим "президентом-расистом" в історії країни.

Про це повідомляє CNBC.

"Те, як він спілкується з людьми в залежності від кольору їх шкіри, їх національного та географічного походження (Трамп називав COVID-10 "китайським вірусом" та "уханським вірусом", - ред.), абсолютно огидно. Жоден з президентів ніколи не робив цього, ніколи, ніколи, ніколи", - заявив Джо Байден.

За його словами, цього не робили ні президенти-республіканці, ні президенти-демократи.

"У нас були і є расисти, вони намагалися обрати свого президента. Але він став першим", - додав Байден.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Фото: АА