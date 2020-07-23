Байден назвав Трампа першим президентом-расистом у США
Про це повідомляє CNBC.
"Те, як він спілкується з людьми в залежності від кольору їх шкіри, їх національного та географічного походження (Трамп називав COVID-10 "китайським вірусом" та "уханським вірусом", - ред.), абсолютно огидно. Жоден з президентів ніколи не робив цього, ніколи, ніколи, ніколи", - заявив Джо Байден.
За його словами, цього не робили ні президенти-республіканці, ні президенти-демократи.
"У нас були і є расисти, вони намагалися обрати свого президента. Але він став першим", - додав Байден.
Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.
Фото: АА