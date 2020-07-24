Трамп поговорив з Путіним про коронавірус та контроль над озброєнням

Трамп поговорив з Путіним про коронавірус та контроль над озброєнням

Укрінформ
Президенти США й Росії провели в четвер телефонну розмову, під час якої обговорили шляхи подолання викликів пандемії COVID-19 та перспективи переговорів щодо нової угоди про контроль за наступальними озброєннями.

Крім того, під час розмови йшлося й про глобальні проблеми, повідомив на офіційній Твіттер-сторінці спеціальний помічник президента США, заступник речника Білого дому Джад Дір.

"Президент Трамп та президент Путін обговорили зусилля щодо подолання пандемії коронавірусу й подальшого відновлення світової економіки. Двоє лідерів також обговорили критично важливі двосторонні та глобальні проблеми",- зауважив представник Білого дому.

Він також зазначив, що президент Трамп "висловив надію, що тристоронньої гонитви озброєнь між Китаєм, Росією і США вдасться уникнути", та підкреслив, що сподівається на прогрес у майбутніх переговорах щодо контролю над озброєнням, запланованим у Відні.

Фото: АР

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