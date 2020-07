Трамп поговорив з Путіним про коронавірус та контроль над озброєнням

Крім того, під час розмови йшлося й про глобальні проблеми, повідомив на офіційній Твіттер-сторінці спеціальний помічник президента США, заступник речника Білого дому Джад Дір.

"Президент Трамп та президент Путін обговорили зусилля щодо подолання пандемії коронавірусу й подальшого відновлення світової економіки. Двоє лідерів також обговорили критично важливі двосторонні та глобальні проблеми",- зауважив представник Білого дому.

Today, President @realDonaldTrump spoke w/ President Vladimir Putin of Russia. President Trump & President Putin discussed efforts to defeat the coronavirus pandemic while continuing to reopen global economies. The two leaders also discussed critical bilateral and global issues.

Він також зазначив, що президент Трамп "висловив надію, що тристоронньої гонитви озброєнь між Китаєм, Росією і США вдасться уникнути", та підкреслив, що сподівається на прогрес у майбутніх переговорах щодо контролю над озброєнням, запланованим у Відні.

President Trump reiterated his hope of avoiding an expensive three-way arms race between China, Russia, and the United States and looked forward to progress on upcoming arms control negotiations in Vienna.