Трамп поговорив з Путіним про коронавірус та контроль над озброєнням

Президенти США й Росії провели в четвер телефонну розмову, під час якої обговорили шляхи подолання викликів пандемії COVID-19 та перспективи переговорів щодо нової угоди про контроль за наступальними озброєннями.

Крім того, під час розмови йшлося й про глобальні проблеми, повідомив на офіційній Твіттер-сторінці спеціальний помічник президента США, заступник речника Білого дому Джад Дір.

"Президент Трамп та президент Путін обговорили зусилля щодо подолання пандемії коронавірусу й подальшого відновлення світової економіки. Двоє лідерів також обговорили критично важливі двосторонні та глобальні проблеми",- зауважив представник Білого дому.

Today, President @realDonaldTrump spoke w/ President Vladimir Putin of Russia. President Trump & President Putin discussed efforts to defeat the coronavirus pandemic while continuing to reopen global economies. The two leaders also discussed critical bilateral and global issues. — Judd Deere (@JuddPDeere45) July 23, 2020

Він також зазначив, що президент Трамп "висловив надію, що тристоронньої гонитви озброєнь між Китаєм, Росією і США вдасться уникнути", та підкреслив, що сподівається на прогрес у майбутніх переговорах щодо контролю над озброєнням, запланованим у Відні.

President Trump reiterated his hope of avoiding an expensive three-way arms race between China, Russia, and the United States and looked forward to progress on upcoming arms control negotiations in Vienna. — Judd Deere (@JuddPDeere45) July 23, 2020

Фото: АР