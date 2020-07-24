Трамп поговорив з Путіним про коронавірус та контроль над озброєнням
Крім того, під час розмови йшлося й про глобальні проблеми, повідомив на офіційній Твіттер-сторінці спеціальний помічник президента США, заступник речника Білого дому Джад Дір.
"Президент Трамп та президент Путін обговорили зусилля щодо подолання пандемії коронавірусу й подальшого відновлення світової економіки. Двоє лідерів також обговорили критично важливі двосторонні та глобальні проблеми",- зауважив представник Білого дому.
Today, President @realDonaldTrump spoke w/ President Vladimir Putin of Russia. President Trump & President Putin discussed efforts to defeat the coronavirus pandemic while continuing to reopen global economies. The two leaders also discussed critical bilateral and global issues.— Judd Deere (@JuddPDeere45) July 23, 2020
Він також зазначив, що президент Трамп "висловив надію, що тристоронньої гонитви озброєнь між Китаєм, Росією і США вдасться уникнути", та підкреслив, що сподівається на прогрес у майбутніх переговорах щодо контролю над озброєнням, запланованим у Відні.
President Trump reiterated his hope of avoiding an expensive three-way arms race between China, Russia, and the United States and looked forward to progress on upcoming arms control negotiations in Vienna.— Judd Deere (@JuddPDeere45) July 23, 2020
Фото: АР