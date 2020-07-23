Добровільна військова служба: Бундесвер запускає нову програму для молоді
Її концепцію 23 липня представила в Берліні журналістам міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це ще одна ініціатива, яку планується реалізувати з квітня наступного року", - заявила Крамп-Карренбауер.
Чоловіки та жінки віком від 17 років можуть подати заявку на проходження "Добровільної військової служби у галузі внутрішньої безпеки" вже з вересня. Планується залучити 1000 людей.
Служба триватиме 7 місяців і складатиметься з 3 місяців базової військової підготовки та 4 місяців спеціальної підготовки у напрямку забезпечення внутрішньої безпеки. Підготовка проводитиметься у трьох містах: Берліні, Дельменхорсті поблизу Бремена та в Вільдфлеккені в районі Рен. Після повернення до цивільного життя добровольці повинні стати офіцерами запасу і виконувати свої обов’язки протягом принаймні п’яти місяців на рік протягом шести років, але переважно у регіоні, де вони проживають. До закордонних військових місій такі службовці залучатися не будуть.
Крамп-Карренбауер розглядає заплановану волонтерську службу як "внесок у більшу соціальну згуртованість у Німеччині".
Це стало відповіддю керівництва Бундесверу на пропозицію повернутися до обов’язкового призову, який було скасовано в Німеччині в 2011 році.
Німецька армія з року в рік стикається з нестачею солдатів (наразі не вистачає близько 20 тисяч) і намагається пропагувати військову службу. Останнім часом Бундесвер стикається також і з численними скандалами, серед яких зникнення озброєнь та радикалізація деяких військових.
Фото: bmvg.de