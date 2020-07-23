Четверо болгарських міністрів йдуть у відставку на тлі протестів

Голова уряду Болгарії Бойко Борисов оголосив про відставку чотирьох міністрів через масові протести, які охопили країну та тривають протягом двох тижнів.

Про це інформує болгарська агенція Novinite.

"Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив про зміни у складі Кабінету міністрів після засідання Ради урядової коаліції, що відбулося вранці 23 липня. Три клопотання про відставку було прийнято - від міністра фінансів Владислава Горанова, міністра економіки Еміля Караніколова та міністра внутрішніх справ Младена Маринова. Міністр туризму Ніколіна Ангелкова також подала у відставку", - йдеться у повідомленні.

Борисов також оголосив про призначення нових міністрів на звільнені посади. Ними стали:

Христо Терзійський, колишній директор Головного управління Національної поліції, замінив Младена Маринова, ставши міністром внутрішніх справ;

Владислава Горанова замінить чинний міністр охорони здоров'я Кирило Ананьєв. Професор Костадін Ангелов став новим міністром охорони здоров’я;

Мар'яна Ніколова відтепер обійматиме посаду міністра туризму.

Як відомо, у Болгарії вже понад тиждень тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести. Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, що були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Голова держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра та закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Фото: nova.bg