Якутського шамана виписали із психлікарні

Олександр Габишев, який називає себе шаманом, виписаний з Якутського психоневрологічного диспансеру після примусової госпіталізації.

Про це повідомив у Facebook координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянішников.

«Після проведеної 21 липня за клопотанням захисту психолого-психіатричної експертизи і засідання вранці 22 липня лікарської комісії Якутського республіканського психоневрологічного диспансеру якутський шаман Олександр Габишев виписаний з диспансеру», - пише Прянішников.

Він зазначив, що таке рішення, на його думку, спричинила, зокрема й, громадянська активність. «Без суспільної підтримки і широкого висвітлення ЗМІ зусиль захисту лікування могло тривати скільки завгодно довго, тим більше рішення суду термін лікування не обмежувало», - наголосив правозахисник.

Як повідомляв Укрінформ, Габишев, який називає себе шаманом, в березні 2019 року вирушив із Якутії до Москви задля проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Щодо шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в'язнем совісті і поставили вимогу його звільнення. Наприкінці квітня Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Габишева і двох його прихильників, які разом із шаманом йшли до Москви. Вони поскаржилися на порушення права свободи пересування і права на неупереджений суд.

11 травня силовики штурмом взяли будинок шамана, а на наступний день під приводом необхідності здати тест на коронавірус помістили його до диспансеру. Все це відбулося без відповідного рішення суду. Пізніше лікарська комісія диспансеру видала висновок про небезпеку Габишева для себе і оточуючих, а установа подала позов про недобровільну госпіталізацію Габишева, в якому говорилося, що до цього шаман нібито добровільно проходив лікування. Суд позов задовольнив.

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1 червня диспансер подав позов про примусову госпіталізацію Габишева. 9 червня поліцейські також затримали і помістили в обсерватор прихильника Габишева - Євгенія Ростокіна.

Наприкінці травня юристи, які допомагають Габишеву, подали до Європейського суду з прав людини ще одну скаргу - на його приміщення в психоневрологічному диспансері в Якутську.

25 травня Правозахисний центр «Меморіал» визнав якутського шамана Олександра Габишева політичним в'язнем.

Фото: RFE/RL