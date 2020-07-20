У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду

У Софії мітингувальники перекрили бульвар перед будівлею парламенту Болгарії.

Про це повідомляє BGNES.

«Учасники антиурядової демонстрації в центрі Софії заблокували бульвар Царя Визволителя перед будівлею парламенту. Кількість протестувальників постійно зростає. Їх вимоги залишаються незмінними - відставка уряду під керівництвом Бойка Борисова і головного прокурора Івана Гешева», - йдеться в повідомленні.

Один з протестувальників заявив, що має намір брати участь в акціях протесту до того часу, поки вимоги не будуть виконані: «Ми протестуємо проти корупції і безкарності. Прем'єр-міністр поводиться дивно, його заяви неадекватні. І нікому розслідувати справу прем'єр-міністра на предмет явних ознак корупції. Установи не працюють самостійно».

Інший демонстрант наголосив, що учасники протестів «очікують відставки уряду, головного прокурора та кримінального покарання для людей, що скоюють злочини».

Організатори акції непохитні в тому, що громадянська непокора є законною формою протесту. Співробітники правоохоронних органів закликали до того, щоб протести носили мирний характер і державні установи мали змогу працювати. У місці проведення акції зараз посилено присутність поліції, будівля парламенту оточена поліцейським кордоном. Натовп скандує «Відставка» і «Мафія».

20 липня болгарський парламент готується до дебатів про вотум недовіри уряду. Він був ініційований болгарськими соціалістами через політику прем’єр-міністра Бойка Борисова в сфері протидії корупції.

Як відомо, в Болгарії вже більше тижня тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести. Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

Фото: BGNES