Демонстрації та сутички з поліцією: у Болгарії тривають антиурядові протести

Уже кілька днів поспіль у Болгарії відбуваються антиурядові протести, зумовлені протистоянням між прем’єром та президентом країни, які супроводжуються подекуди сутичками між демонстрантами й поліцією.

Про це повідомляє DW.

«Болгарський президент та прем’єр опинилися в глухому куті протистояння. Політична напруга виливається на вулиці міст країни. Загалом протестні акції мирні, хоча подекуди мали місце жорсткі дії поліцейських проти демонстрантів, які можуть лише посилити незадоволення громадян», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, в Софії під час антиурядових протестів демонстранти кидали пляшки з легкозаймистою рідиною в поліцейських. У результаті 2 правоохоронці були поранені, а 6 мітингувальників затримані.

Нагадаємо, що демонстрації в Болгарії почалися 9 липня після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений у боротьбі з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів.

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Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

У свою чергу Борисов заявив, що відкритий для діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів «бути обережними й не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту», зазначивши, що риторика ненависті «не призведе ні до чого хорошого».

Фото: BGNES