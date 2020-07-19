Меркель припускає, що фінансовий саміт ЄС може завершитися без результату

Меркель припускає, що фінансовий саміт ЄС може завершитися без результату

Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель припускає, що фінансовий саміт ЄС, який було продовжено на третій день, завершиться без результату.

Про це вона заявила в неділю у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я досі не можу сказати, чи буде знайдено рішення… Я буду намагатися. Але також може бути, що ми не досягнемо сьогодні результату», - сказала Меркель.

Протягом третього, за словами канцлера, вирішального дня розглядатимуться різні питання: розмір фонду відновлення європейської економіки після коронакризи, тип управління, а також питання верховенства права.

За оцінкою Меркель, серед лідерів ЄС у дуже багатьох є добра воля, але є і багато позицій.

Перед початком саміту в п’ятницю 17 липня Меркель також була налаштована стримано. Вона заявила, що очікує на дуже складні перемовини, і вже тоді висловила припущення, що сторони можуть не дійти спільного результату, адже позиції країн залишаються ще «дуже-дуже різними».

За повідомленнями німецьких ЗМІ, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, які є головними ініціаторами плану антикризового відновлення економіки NextGenerationEU, роздратовані позицією країн «економної четвірки» (Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція), які наполягають на тому, що 750 млрд євро фонду повинні складатися переважно з кредитів, які надаватимуться державам за необхідністю для підтримки економіки в умовах кризи, і будуть обов'язковими до повернення. Спочатку передбачалося, що 500 мільярдів мають бути виплачені як гранти і ще 250 мільярдів становитимуть кредити. Пізніше президент Європейської Ради Шарль Мішель представив компромісну пропозицію, яка передбачає 450 мільярдів - грантами і 300 мільярдів - кредитами.

Читайте також: Берлін серйозно сприймає кіберзагрозу з боку Росії — МЗС

Як повідомляв Укрінформ, саміт Євросоюзу в Брюсселі продовжили ще на один день через невирішені розбіжності щодо пакета допомоги для відновлення економіки в умовах коронакризи.

Спочатку саміт розраховували провести за два дні - він мав завершитися 18 липня.

Розбіжності учасників викликала, зокрема, сума безповоротної допомоги державам ЄС, які більше за інших постраждали від коронавірусу. Планам Брюсселя виділити 500 млрд євро з пакета в обсязі 750 млрд на основі безоплатної субсидії протистояли головним чином Австрія і Нідерланди. У суботу Шарль Мішель запропонував компромісний варіант, скоротивши пакет безоплатної допомоги до 450 млрд євро. Однак навіть цей варіант не викликав загального схвалення.

Нинішній саміт - перша очна зустріч лідерів Євросоюзу з початку пандемії коронавірусу. На ньому обговорюється комбінація бюджету ЄС на 2021-2027 роки в розмірі 1,074 трлн євро і план антикризового відновлення економіки NextGenerationEU в сумі 750 млрд євро, що є в основному ініціативою Німеччини та Франції.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-