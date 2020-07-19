Трамп вирішив перейти на "телефонні мітинги" з виборцями
"Виступаючи під час того, що можна охарактеризувати як перший "телемітинг", президент Дональд Трамп визнав перед своїми прихильниками з Вісконсину, що телефонні включення замінять його великі, особисті зустрічі з виборцями", - йдеться у повідомленні.
За словами президента, "мітинги Трампа" дозволять підключати безліч людей до телефонної лінії. Водночас Трамп остаточно не виключає проведення додаткових особистих велелюдних зустрічей.
"Поки це не буде вирішено, нам буде складно проводити ці великі масові мітинги, тож я проводжу телефонні мітинги, і ми будемо називати їх "мітингами Трампа", - сказав Трамп, натякаючи на пандемію COVID-19, що стала на заваді його традиційним зустрічам з виборцями.
Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються демократ Джо Байден та діючий президент Дональд Трамп.
Фото: The White House