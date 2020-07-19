Трамп вирішив перейти на "телефонні мітинги" з виборцями

"Виступаючи під час того, що можна охарактеризувати як перший "телемітинг", президент Дональд Трамп визнав перед своїми прихильниками з Вісконсину, що телефонні включення замінять його великі, особисті зустрічі з виборцями", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, "мітинги Трампа" дозволять підключати безліч людей до телефонної лінії. Водночас Трамп остаточно не виключає проведення додаткових особистих велелюдних зустрічей.

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"Поки це не буде вирішено, нам буде складно проводити ці великі масові мітинги, тож я проводжу телефонні мітинги, і ми будемо називати їх "мітингами Трампа", - сказав Трамп, натякаючи на пандемію COVID-19, що стала на заваді його традиційним зустрічам з виборцями.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються демократ Джо Байден та діючий президент Дональд Трамп.

Фото: The White House