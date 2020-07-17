Пожежа на десантному кораблі США тривала чотири доби

Американські пожежники змогли лише на четвертий день загасити пожежу на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard, який знаходиться на військово-морській базі в Сан-Дієго.

Про це повідомляє USA Today із посиланням на заяву військових.

«Пожежники у четвер загасили пожежу, яка палала впродовж чотирьох днів на борту USS Bonhomme Richard біля піру в Сан-Дієго», - йдеться у повідомленні.

За словами адмірала Філіпа Собека, подальша доля десантного корабля невідома, адже в результаті пожежі сам корабель зазнав серйозних пошкоджень.

Він також додав, що нині досі невідома причина пожежі, а слідство інциденту розпочнеться лише тоді коли буде встановлено, що на борту більше немає загрози життю людям.

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Як повідомлялося, у неділю на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан- Дієго сталася масштабна пожежа, в результаті якої постраждали 63 пожежників.

Фото: Orlando Ramirez, USA TODAY NETWORK / Sean M. Haffey, Getty Images / Lt. David Levy, Joint Combat Camera Center / U.S. Navy