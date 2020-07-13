У Штатах на базі ВМС горів десантний корабель: 18 постраждалих
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Укрінформ
На десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго сталася пожежа, госпіталізовані 18 осіб.
Про це у Twitter повідомляє командування Військово-морських надводних сил США.
«Вогонь був ліквідований близько 8:30 ранку, 12 липня. В цей час на борту перебували приблизно 160 моряків», - ідеться в повідомленні.
Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii— SDFD (@SDFD) July 12, 2020
Як зазначається, 18 службовців особового складу госпіталізовані з травмами, які не загрожують життю.
Загалом екіпаж корабля USS Bonhomme Richard налічує близько 1 тисячі осіб.
Деякі ЗМІ повідомили про вибух, що нібито пролунав під час пожежі.
Про причини інциденту поки що ічого не повідомляється.
Фото: twitter.com/SurfaceWarriors