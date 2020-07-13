У Штатах на базі ВМС горів десантний корабель: 18 постраждалих

У Штатах на базі ВМС горів десантний корабель: 18 постраждалих

Фото, відео
Укрінформ
На десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго сталася пожежа, госпіталізовані 18 осіб.

Про це у Twitter повідомляє командування Військово-морських надводних сил США.

«Вогонь був ліквідований близько 8:30 ранку, 12 липня. В цей час на борту перебували приблизно 160 моряків», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 18 службовців особового складу госпіталізовані з травмами, які не загрожують життю.

Загалом екіпаж корабля USS Bonhomme Richard налічує близько 1 тисячі осіб.

Читайте також: Штати провели успішне випробування лазерної зброї з корабля по безпілотнику

Деякі ЗМІ повідомили про вибух, що нібито пролунав під час пожежі.

Про причини інциденту поки що ічого не повідомляється.

Фото: twitter.com/SurfaceWarriors

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-