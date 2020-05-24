Штати провели успішне випробування лазерної зброї з корабля по безпілотнику

Штати провели успішне випробування лазерної зброї з корабля по безпілотнику

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Укрінформ
Військовий корабель USS Portland провів успішні випробування бойового лазеру високої потужності, уразивши безпілотний літак у відкритому морі.

Випробування відбулися минулого тижня, повідомили за фактом у Командуванні Тихоокеанського флоту США.

"16 травня десантний транспортний корабель-док USS Portland (LPD 27) успішно збив безпілотний літальний апарат (БПЛА) лазером на твердотільних елементах",- зазначається в повідомленні.

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Як уточнили в командуванні, це було перше випробування лазеру високої потужності "на системному рівні".

За словами капітана USS Portland, випробування нової зброї на безпілотних літальних апаратах, а також невеликих плавзасобах дозволяє американським військовим "отримувати цінну інформацію" про можливості лазерної системи щодо реагування на потенційні загрози.

Як повідомляється, лазерна система була розроблена компанією Northrop Grumman Corporation, США.

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