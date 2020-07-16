На суднобудівному заводі у Миколаєві загорівся корабель

На судні, яке знаходиться на території Миколаївського суднобудівного заводу, сталася пожежа у трюмі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області

«16 липня о 14:35 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у трюмі корабля на території суднобудівного заводу на вул. Адміральській м.Миколаєва», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві гасять пожежу у трюмі корабля / Фото: ДСНС

За підвищеним номером виклику направлено відділення 1,2,3,4 державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Загалом від ДСНС до гасіння пожежі залучено 9 одиниць техніки та 25 осіб. О 15:10 пожежу локалізовано на площі 8 кв м.

Евакуйовано одну людину, постраждалих і травмованих немає.

Фото: ДСНС