У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус
Укрінформ
У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7, попередження про цунамі не надходило.
Про це повідомляє АР.
«Сильний землетрус у п'ятницю стався у внутрішній частині Папуа-Нової Гвінеї», - йдеться в повідомленні.
Епіцентр землетрусу знаходився в глибині материка неподалік Кокоди. Поштовхи відчувалися в столиці Порт-Морсбі, але не сильно.
У Геологічній службі США повідомили, що землетрус магнітудою 7,0 стався на глибині 80 кілометрів.
Про шкоду або постраждалих поки що нічого не відомо, місцевий центр з реагування на стихійні лиха збирає інформацію.
Попередження про цунамі не надходило.