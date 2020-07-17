У Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус

«Сильний землетрус у п'ятницю стався у внутрішній частині Папуа-Нової Гвінеї», - йдеться в повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходився в глибині материка неподалік Кокоди. Поштовхи відчувалися в столиці Порт-Морсбі, але не сильно.

У Геологічній службі США повідомили, що землетрус магнітудою 7,0 стався на глибині 80 кілометрів.

Читайте також: В Індонезії стався потужний землетрус

Про шкоду або постраждалих поки що нічого не відомо, місцевий центр з реагування на стихійні лиха збирає інформацію.

Попередження про цунамі не надходило.