В Індонезії стався потужний землетрус
Укрінформ
Поблизу узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,7.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,7 стався за 151 км від Рутенг, Індонезія", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 599,1 км. Землетрус стався о 02:33 за київським часом.
Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.
Як повідомлялося, поблизу узбережжя американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 5,1.
Фото: АА