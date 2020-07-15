В Індонезії стався потужний землетрус

Поблизу узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,7 стався за 151 км від Рутенг, Індонезія", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 599,1 км. Землетрус стався о 02:33 за київським часом.

Інформації про завдані збитки або постраждалих немає.

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Як повідомлялося, поблизу узбережжя американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 5,1.

Фото: АА