Влада одного з міст в США вирішила платити афроамериканцям репарації
Про це повідомляє CBS News.
"Міська рада Ешвіллу, Північна Кароліна, одноголосно проголосувала за схвалення резолюції про репарації, що стало історичним кроком", - йдеться у повідомленні.
Резолюція також передбачає, що буде розроблено план створення нових робочих місць для мешканців з афроамериканським корінням та підвищення економічної мобільності серед громади афроамериканців.
Документ також містить офіційне вибачення за роль, яку місто відіграло у рабстві та втіленні расистської політики.
Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.
ФБР та прокуратура відкрили справу про правомірність дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.
Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.
Фото: Jared Kay // jaredkay.com