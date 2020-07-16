Влада одного з міст в США вирішила платити афроамериканцям репарації

Влада міста Ешвілл у штаті Північна Кароліна вибачилися за роль міста у рабстві та дискримінації та проголосувала за виплату репарацій мешканцям з афроамериканським корінням.

Про це повідомляє CBS News.

"Міська рада Ешвіллу, Північна Кароліна, одноголосно проголосувала за схвалення резолюції про репарації, що стало історичним кроком", - йдеться у повідомленні.

Резолюція також передбачає, що буде розроблено план створення нових робочих місць для мешканців з афроамериканським корінням та підвищення економічної мобільності серед громади афроамериканців.

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Документ також містить офіційне вибачення за роль, яку місто відіграло у рабстві та втіленні расистської політики.

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася США у зв'язку з загибеллю 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. До мережі потрапило відео, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до асфальту шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Незабаром Флойд помер у лікарні.

ФБР та прокуратура відкрили справу про правомірність дій правоохоронців. Четверо поліціянтів, причетних до інциденту, були звільнені.

Офіцер Дерек Шовін, який фігурує у скандальному відео, був заарештований. Йому висунули звинувачення у вбивстві.

Фото: Jared Kay // jaredkay.com