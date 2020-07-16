У США стрімко зростає кількість випадків COVID-19, за добу - понад 66 тисяч

У Сполучених Штатах підтвердили діагноз COVID-19 у понад 3,5 млн людей, цей показник стрімко зростає.

Про це свідчать дані, оприлюднені Університетом медицини ім. Джона Гопкінса станом на 16 липня.

Так, за офіційною статистикою, станом на 14-ту годину за Вашингтоном, у США зафіксовано 3 553 317 людей, які отримали позитивні тести на коронавірус. 137 420 пацієнтів померли, понад 1,075 млн одужали.

Упродовж останніх днів у США помітно збільшилась кількість нових хворих. Абсолютний добовий рекорд за весь час пандемії у країні був зафіксований у середу, 15 липня – 67,4 тис. виявлених інфікованих. За даними, оприлюдненими 16 липня, кількість нових хворих становила 66,3 тис.

Сполучені Штати продовжують займати перше місце у світі за кількістю хворих на COVID-19. До першої п'ятірки за цією статистикою також входять Бразилія (1,966 млн), Індія (968,8 тис.), Росія (751,6 тис.), Перу (337,7 тис. людей).

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