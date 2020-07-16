На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої

Міністерства оборони Азербайджану та Вірменії заявили про відновлення боїв на кордоні двох країн.

Про це повідомили у міністерствах оборони двох країн.

«З ранку 16 липня підрозділи збройних сил Вірменії знову здійснили спробу атакувати наші позиції на ділянці Товузького району азербайджансько-вірменського державного кордону. Водночас села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі Товузького району були обстріляні з великокаліберної зброї і мінометів. Серед цивільного населення постраждалих немає. Зараз на цьому напрямку тривають бої. Наші підрозділи контролюють оперативну обстановку», - заявили в Міноборони Азербайджану.

У свою чергу речник Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що вірменські військові запобігли спробі диверсійного проникнення ворога.

«Після інтенсивного бою противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи почали обстрілювати прикордонні села Айгепар, Мовсес, застосовуючи гаубиці Д-30. Обстріли і зараз тривають», - повідомила Степанян.

Раніше, 13 липня, МЗС України заявило, що українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації між Вірменією і Азербайджаном на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах.

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12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямку кордону з задіянням артилерії.

Унаслідок боїв, які тривали в ніч на 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо поранені.

У свою чергу пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.