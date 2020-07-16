Хакери зламали Twitter мільярдерів і політиків — Маска, Гейтса, Обами, Байдена

У США хакери здійснили злом Twitter-акаунтів мільярдерів Елона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса, експрезидента Барака Обами, ексвіцепрезидента Джо Байдена, а також співака Каньє Уеста.

Про це повідомляє BBC.

В результаті злому в мікроблогах відомих американців з'явилися повідомлення з проханням перерахувати пожертвування в криптовалюті з обіцянкою повернути подвійну суму.

"Всі просять, щоб я повернув гроші, і зараз саме час. Ви відправляєте 1000 доларів, я повертаю вам 2000 доларів", - такий твіт з'явився на сторінці засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

Такі повідомлення з'явилися і в інших жертв кібератаки.

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Великі компанії Uber і Apple Corporation також зазнали нападу хакерів. Твіти були видалені через кілька хвилин після їхньої публікації.

За короткий час на онлайн адресу, вказану у твітах, були перераховані сотні пожертвувань на загальну суму понад 100 тисяч доларів США.

Подібного роду шахрайства з обіцянкою подвоїти біткойни були поширені в США протягом багатьох років, але ця атака стала безпрецедентною, оскільки багато відомих людей були скомпрометовані одночасно. У всіх зламаних облікових записів Twitter є мільйони передплатників.

Припускають, що проблема полягає в самій платформі Twitter. Зловмисники могли отримати привілеї адміністратора та обійти паролі практично будь-якого облікового запису.

У Twitter вже вивчають інцидент і обіцяють незабаром зробити заяву.