В Туреччині горить ліс: на гасінні задіяні вертольоти і 20 пожежних команд

На південному заході Туреччини, в районі Шьоке провінції Айдин, горить ліс.

Про початок операції з приборкання вогню поінформувала місцева влада, повідомляє власкор Укрінформу.

Як зазначається в повідомленні, «займання було зафіксоване в лісовій зоні, біля підніжжя гори в районі населеного пункту Сазликьой».

У операції задіяні 4 вертольоти та 20 пожежних команд. Причини виникнення пожежі поки не встановлені.

Лісові пожежі - поширене явище в літній сезон, особливо на південному заході Туреччини. Гірські рельєфи тут густо покриті лісами, здебільшого хвойними, що, з огляду на літню спеку та відсутність опадів, сприяє швидкому поширенню вогню. У країні діє спеціальна система оповіщення про лісові пожежі та суворі покарання у разі випадкового чи навмисного підпалу. Зокрема кілька днів тому було арештовано трьох людей, яких звинувачують у підпалі лісу на одному з Принцевих островів біля Стамбула. Тоді вигоріло 5 га лісу.