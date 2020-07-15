У Єгипті сталася пожежа на нафтопроводі, є постраждалі

Унаслідок пожежі на нафтопроводі поблизу столиці Єгипту Каїра постраждали 17 людей.

Про це повідомляє Ahram Online з посиланням на стерство Єгипту.

«Пожежа, яка сталася на нафтопроводі поблизу автобану Каїр - Ісмаїлія, тривала декілька годин. Унаслідок інциденту постраждали 17 людей», - йдеться у повідомленні.

Усіх постраждалих було госпіталізовано з опіками тіла до найближчої лікарні.

За даними міністерства, потік сирої нафти просочився з розірваного нафтопроводу "Шукаір-Мостород" на проїжджу частину, де пальне спалахнуло від інтенсивного руху.

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У результаті пожежі згорів 31 автомобіль та будівля автодилера.

Зазначається, що на місці подій 34 пожежні машини намагалися загасити полум’я, яке горіло впродовж декількох годин.

Наразі прокуратура відкрила справу для розслідування інциденту.

Фото: Xinhua/Ahmed Gomaa