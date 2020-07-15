У МЗС Туреччини засудили інцидент з прапором перед генконсульством в Ізраїлі

В Анкарі засудили інцидент під Генконсульством Туреччини в Єрусалимі, де на знак протесту проти перетворення Святої Софії в мечеть, було розірвано та спалено турецький прапор.

Про це заявили у МЗС Туреччини, повідомляє власкор Укрінформу.

«Ми рішуче засуджуємо спалення нашого прапора під час демонстрації, яка відбулася біля Генерального консульства Туреччини в Єрусалимі 13 липня 2020 року», - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Зовнішньополітичне відомство вимагає притягнути винуватців до відповідальності.

Як повідомлялося, акцію протесту влаштував один палестинець християнин за віросповідуванням. Він розмістив на огорожі посольства плакати із закликом до світових лідерів захистити християнство. За даними турецьких ЗМІ, організатором акції була група з дев'яти осіб, які називають себе Єрусалимською ініціативою. Ізраїльська поліція затримала чоловіка, який спалив турецький прапор.

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