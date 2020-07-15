В очікуванні другої хвилі COVID-19 парламент Грузії продовжив особливі повноваження уряду

У зв'язку з епідемією коронавірусу парламент Грузії дозволив уряду країни до кінця року запроваджувати додаткові обмеження, не оголошуючи надзвичайний стан.

Про це інформує Грузія Онлайн.

"Парламент Грузії 76 голосами схвалив законопроєкт, що надає уряду право запроваджувати обмеження до кінця року без оголошення режиму надзвичайного стану", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такий запобіжник необхідний в умовах очікуваної другої хвилі COVID-19.

«Метою законопроєкту є збереження чинного правового механізму після 15 липня 2020 року. Механізму, що забезпечує управління процесом та впровадження ефективних заходів для боротьби з пандемією», - вказується в ухваленому грузинськими парламентарями документі.

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Як повідомлялося, у травні після завершення режиму надзвичайного стану в Грузії парламент ухвалив закон, що дозволяє урядові на власний розсуд та без згоди законодавчого органу впроваджувати обмежувальні заходи до 15 липня 2020 року.