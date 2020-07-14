Азербайджан заявляє про загибель свого генерала у сутичках на кордоні з Вірменією

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що в ході нових зіткнень зі збройними силами Вірменії загинув генерал-майор збройних сил країни Гашимов Полад Ісраіл та ще п'ятеро військових.

Про це йдеться на сайті міністерства.

"В ході бойових дій на передній лінії оборони, генерал-майор Гашимов Полад Ісраіл огли героїчно загинув", - йдеться у повідомленні міністерства.

Як зазначає Міноборони Азербайджану, у ніч проти 14 липня продовжилися запеклі бої на ділянці Товузького району азербайджано-вірменського державного кордону.

В результаті заходів, вжитих азербайджанськими підрозділами в ході бойових дій на ділянці Товузьского району, противник зазнав численних втрат та був змушений відступити.

Окрім генерал-майора, в ході бойових дій загинули ще 5 військових ЗС Азербайджану.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що підрозділи вірменської армії атакували позиції азербайджанських сил на Товузькому відрізку кордону з залученням артилерії.

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Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі ушкодження.