Азербайджан заявляє про загибель свого генерала у сутичках на кордоні з Вірменією
Про це йдеться на сайті міністерства.
"В ході бойових дій на передній лінії оборони, генерал-майор Гашимов Полад Ісраіл огли героїчно загинув", - йдеться у повідомленні міністерства.
Як зазначає Міноборони Азербайджану, у ніч проти 14 липня продовжилися запеклі бої на ділянці Товузького району азербайджано-вірменського державного кордону.
В результаті заходів, вжитих азербайджанськими підрозділами в ході бойових дій на ділянці Товузьского району, противник зазнав численних втрат та був змушений відступити.
Окрім генерал-майора, в ході бойових дій загинули ще 5 військових ЗС Азербайджану.
Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що підрозділи вірменської армії атакували позиції азербайджанських сил на Товузькому відрізку кордону з залученням артилерії.
Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо були поранені.
Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі ушкодження.