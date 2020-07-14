У Бельгії кількість випадків COVID-19 перевищила 62,7 тисячі

Протягом семи днів, в період з 4 по 11 липня, щоденна кількість нових випадків COVID-19 e Бельгії зросла на 11% – у середньому до 95 нових пацієнтів щодня.

Про це у вівторок повідомляє бельгійське видання VRT.

«Шостий день поспіль кількість нових випадків продовжує зростати. Найбільшою кількість нових інфікованих осіб виявилася у провінціях Антверпен, Лімбург і Льєж. Більшість інфікованих – активні люди у віці від 20 до 59 років. Загалом у Бельгії зареєстровано 62 781 випадків коронавірусу», - йдеться у публікації.

Водночас, як зазначає видання, кілька днів поспіль знижуватився рівень госпіталізації хворих із діагнозом COVID-19. Нині з цією хворобою до бельгійських лікарень потрапляють, в середньому, 9 людей щодня, що на 13% менше, ніж у попередній семиденний період. Станом на 13 липня у лікарнях перебувають 138 пацієнтів, 23 з них - у відділеннях інтенсивної терапії.

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Знизився також показник смертності – протягом тижня від коронавірусу помирали, у середньому, дві людини на день, що на 66 відсотків менше, ніж у попередній період. Загальна кількість загиблих від цієї хвороби у Бельгії з початку пандемії складає 9 787 осіб.

Як повідомлялося, станом на 14 липня, у світі в цілому підтверджено 13 240 715 випадків інфікування COVID-19. 575 601 людина померла. 7 707 191 людина одужала.

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