Унаслідок повеней в Туреччині "відрізані" шість сіл, є жертви
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Укрінформ
У результаті повеней, спричинених сильними опадами, на півночі Туреччини, зокрема у провінції Різе, двоє людей загинули, шість населених пунктів виявилися заблокованими.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, який перебуває зараз у Різе, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це найсильніші опади в регіоні за останній час. Кількість опадів, що випала тут (у провінції Різе - ред.) цього тижня, досягла показника 262-263 кг. Кількість загиблих збільшилася до двох, також двоє людей перебувають на лікуванні", - поінформував міністр.
За його словами, шість населених пунктів заблоковано негодою.
Нині тривають роботи з усунення наслідків повеней та селів, проводиться оцінка завданих збитків.
Як попереджають метеорологи, загроза повеней лишається актуальною на півночі та сході Туреччини, де очікуються значні дощі та зливи.
Фото: АА