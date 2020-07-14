Унаслідок повеней в Туреччині "відрізані" шість сіл, є жертви

У результаті повеней, спричинених сильними опадами, на півночі Туреччини, зокрема у провінції Різе, двоє людей загинули, шість населених пунктів виявилися заблокованими.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, який перебуває зараз у Різе, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це найсильніші опади в регіоні за останній час. Кількість опадів, що випала тут (у провінції Різе - ред.) цього тижня, досягла показника 262-263 кг. Кількість загиблих збільшилася до двох, також двоє людей перебувають на лікуванні", - поінформував міністр.

За його словами, шість населених пунктів заблоковано негодою.

Читайте також: У Венеції вперше протестували систему шлюзів для захисту від повеней

Нині тривають роботи з усунення наслідків повеней та селів, проводиться оцінка завданих збитків.

Як попереджають метеорологи, загроза повеней лишається актуальною на півночі та сході Туреччини, де очікуються значні дощі та зливи.

Фото: АА