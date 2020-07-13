У Трампа "цькують" головного інфекціоніста США, який проти послаблень карантину – ЗМІ

Білий дім Дональда Трампа вдався до агресивної тактики цькування головного інфекціоніста адміністрації, доктора Ентоні Фаучі, який закликає не поспішати з відновленням економіки та відкриттям шкіл на тлі нового спалаху коронавірусу в США.

Про це пише в понеділок американське впливове видання The Hill.

"Напруженість між Білим домом і провідним експертом уряду в питаннях інфекційних хвороб Ентоні Фаучі перейшла в публічну площину, коли чиновники відкрито атакують лікаря та його поради в питаннях охорони здоров’я під час коронавірусної пандемії", - зауважує видання.

Поради Фаучі часто суперечать думкам президента Трампа, йдеться в публікації. Тож атаки з боку оточення президента проти головного інфекціоніста почали виглядати як "традиційна політична антикампанія проти опонента".

Зокрема, заступник керівника адміністрації Білого дому з питань комунікацій Ден Скавіно в одній із останніх публікацій у Facebook зобразив доктора Фаучі у вигляді водопровідного крану, який зливає економіку США в каналізацію, підписавши прізвище Fauci співзвучним Faucet (з англ. - кран). При цьому, в зображенні міститься прямий натяк на поради доктора уникати завчасного поновлення економіки та відкриття шкіл, за які активно агітує президент Трамп.

Інший наближений до президента чиновник, відповідальний за процес тестування в адміністрації, адмірал Бретт Джируар відкрито заявив у неділю на каналі NBC, що Фаучі, який застерігав Америку від нового сплеску COVID-19, не завжди був правим. Адмірал також звинуватив колегу, що той дивиться на ситуації "з дуже вузької точки зору охорони здоров'я" та не враховує національного інтересу країни в цілому.

Головний інфекціоніст Білого дому Ентоні Фаучі почав дратувати президента Трампа ще на початку пандемії, коли став заперечувати занижені оцінки глави Білого дому наслідків пандемії, а також заклики Трампа якскоріше скасувати карантин.

Як повідомлялося, зараз США переживають нову хвилю захворювань на COVID-19, яка стала більш масштабною, ніж попередня. Лише 10 липня у США був зафіксований рекорд за кількістю нових хворих – за день було зафіксовано понад 66 тис. виявлених випадків. Причому, рекордсменом у цій статистиці став штат Флорида, де напередодні виявили понад 15 тис. інфікованих за добу. Губернатор цього штату, представник Республіканської партії свого часу отримав похвалу від президента Трампа за те, що пізніше за всіх запровадив карантинні заходи та одним із перших поновив економічну діяльність.

Загалом, за даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на понеділок, у Сполучених Штатах зафіксовано більше 3,323 млн хворих на COVID-19. Причому, 135,2 тис. людей померли, більше 1 млн одужали.