На Мадагаскарі від коронавірусу померли двоє парламентаріїв

На Мадагаскарі унаслідок коронавірусного захворювання померло двоє парламентаріїв - сенатор і депутат.

Про це оголосив президент Андрі Раджоеліна, повідомляє AFP.

«Раджоеліна заявив про смерть двох парламентаріїв, сенатора й депутата, які заразилися коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Він додав, що результати тесту на коронавірус виявилися позитивними ще в 11 депутатів і 14 сенаторів.

Зазначається, що 5 липня у столиці Мадагаскару Антананаріво через новий спалах коронавірусу поновили карантинні обмеження, скасовані два місяці тому.

За даними уряду, наразі на острові зареєстровано 2 573 випадки захворювання, з яких 35 летальних.

У країні прогнозують новий пік захворювання наприкінці серпня.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 13 058 349 випадків коронавірусу, зокрема 571 984 летальні, одужало 7 605 053 особи.

Фото: АА