Комендантська година і заборона на алкоголь: у ПАР - нові карантинні обмеження

У Південній Африці з метою стримування поширення коронавірусу запровадили комендантську годину, а також заборонили продаж алкоголю.

Про це повідомляє ВВС.

«Південна Африка запровадила нові обмеження, в тому числі ще одну заборону на продаж алкоголю, щоб допомогти стримати поширення коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Було запроваджено комендантську годину в нічний час, також тепер носити маски на відкритому повітрі є обов'язковою умовою.

Президент країни Сіріл Рамафоса заявив, що заборона на алкоголь, запроваджена вже вдруге, зніме тиск на національну систему охорони здоров'я.

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Жорстокість обмежень у ПАР відбувається на тлі великої кількості інфікованих, яка перевищує чверть мільйона. Смертність від коронавірусу в країні також зросла - вже більш як 4 000 летальних випадків. Згідно з прогнозами уряду, до кінця року ця цифра може зрости до 50 000.

Фото: Xinhua/REX/Shutterstock