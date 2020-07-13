Пожежа на американському десантному кораблі: кількість постраждалих зросла до 21

В результаті пожежі на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго постраждала 21 людина.

Про це повідомляє АР.

«Двадцять одна людина отримала легкі поранення в результаті вибуху і пожежі у неділю на борту корабля на військово-морській базі Сан-Дієго», - йдеться у повідомленні.

Сімнадцять моряків і четверо цивільних осіб було госпіталізовано з «безпечними для життя травмами».

Читайте також: В Одесі горів дім 1814 року забудови

Ведеться розслідування причин інциденту.

Раніше повідомлялося про 18 постраждалих на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard.

Фото: twitter.com/SurfaceWarriors