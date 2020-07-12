В Одесі гасять дім 1814 року забудови

У центрі Одеси рятувальники локалізували пожежу в старому житловому будинку 1814 року забудови, наразі триває ліквідація пожежі, жертв нема.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

"Пожежа у м. Одеса по вул. Буніна, 35 локалізована о 13:06 на площі 700 м.кв. Наразі триває ліквідація. З мешканцями будинку працюють психологи ДСНС. Загиблих та постраждалих немає", - сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, 12 липня до ДСНС надійшла інформація, що у Приморському районі м. Одеса по вул. Буніна, 35 у триповерховому житловому будинку (1814 року забудови, всередині будинку дерев’яні перекриття) на другому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх і дах.

В Одесі загорілася будівля 1814 року забудови / Фото: ДСНС

Наразі ситуація контрольована. Відкритого вогню не спостерігається.

Продовжується гасіння, до якого залучено 60 чол. о/с та 18 одиниць техніки.